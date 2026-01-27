Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве 3 февраля 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 3 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 чт 29 пт 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 пт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
15:05 от 450 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:40 от 550 ₽ 15:50 от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
15:20 от 620 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
11:10 от 660 ₽ 13:05 от 660 ₽ 17:10 от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:35 от 470 ₽ 12:50 от 470 ₽ 15:05 от 500 ₽ 17:25 от 570 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
11:50 от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
16:30 от 320 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:25 от 980 ₽ 13:30 от 770 ₽ 18:15 от 860 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:30 от 320 ₽ 12:45 от 320 ₽ 15:00 от 450 ₽ 17:15 от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:00 от 460 ₽ 12:20 от 460 ₽ 14:40 от 570 ₽ 17:00 от 610 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00 от 300 ₽ 14:40 от 400 ₽
Москино Кинопарк пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
17:20 от 480 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:20 от 320 ₽ 14:50 от 420 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:05 от 320 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
10:40 от 370 ₽ 16:45 от 470 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:35 от 370 ₽ 13:45 от 470 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
14:25 от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
13:45 от 240 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
15:55 от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
14:45 от 370 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
12:30 от 370 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:25 от 280 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
11:40
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:35 от 350 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:25 от 450 ₽ 13:40 от 520 ₽ 15:55 от 520 ₽ 18:10 от 620 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:50 от 600 ₽ 12:45 от 250 ₽ 14:10 от 250 ₽ 15:45 от 250 ₽ 19:10 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20 от 250 ₽ 11:00 от 700 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:55 от 250 ₽ 17:45 от 250 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20 от 500 ₽ 12:40 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 17:20 от 250 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50 от 600 ₽ 12:25 от 250 ₽ 16:55 от 250 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50 от 250 ₽ 12:25 от 250 ₽ 15:30 от 250 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:10 от 250 ₽ 14:20 от 250 ₽ 15:30 от 250 ₽ 16:40 от 250 ₽ 17:50 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:20 от 220 ₽ 12:40 от 220 ₽ 14:55 от 220 ₽ 17:10 от 220 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30 от 600 ₽ 12:10 от 250 ₽ 15:30 от 250 ₽ 16:40 от 250 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:15 от 250 ₽ 15:30 от 250 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:00 от 600 ₽ 12:30 от 250 ₽ 13:35 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:50 от 250 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:15 от 560 ₽ 13:30 от 620 ₽ 15:45 от 620 ₽ 18:00 от 690 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше