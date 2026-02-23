Меню
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве 28 февраля 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 28 февраля 2026 в Москве

Вся информация о фильме
28
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:20
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:20 14:35
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:30
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:20 12:30
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:50
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:20
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
