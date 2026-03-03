Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
7 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 7 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
13:30
от 640 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
14:55
от 550 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
от 500 ₽
16:00
от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40
от 500 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:40
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка
Полковник, который 40 лет проработал в разведке, нашел одну слабую сцену со Штирлицем: «Она кажется невероятной»
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667