Киноафиша
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
9 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 9 марта 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
14:35
от 600 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:10
от 250 ₽
Балтика
Сходненская
2D
16:35
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:40
от 940 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:50
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
11:20
от 880 ₽
15:30
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:20
15:35
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:50
от 300 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:25
от 610 ₽
17:10
от 660 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
12:45
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
12:40
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 350 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
15:20
от 630 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
12:35
от 570 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:45
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:20
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
12:15
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:15
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
от 500 ₽
16:00
от 375 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:30
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:10
от 500 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:40
от 340 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:30
12:45
15:05
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
12:45
15:00
17:20
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:20
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
12:30
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:25
15:35
17:50
