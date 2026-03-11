Меню
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
16 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 16 марта 2026 в Москве
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:15
от 300 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:20
от 490 ₽
13:35
от 520 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
13:00
от 430 ₽
17:30
от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:35
от 320 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
11:30
от 250 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
13:20
от 580 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
12:00
от 470 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:15
от 380 ₽
14:30
от 420 ₽
18:55
от 440 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:10
от 500 ₽
13:30
от 500 ₽
16:10
от 375 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
12:05
от 450 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:15
от 570 ₽
12:30
от 570 ₽
14:45
от 620 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:20
от 570 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
12:30
от 560 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:25
от 560 ₽
13:40
от 620 ₽
15:55
от 620 ₽
18:10
от 690 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
