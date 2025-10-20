Меню
Фильмы
Трон: Арес
Трон: Арес, 2025 в Москве
20 октября 2025
20 октября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
14:10
от 450 ₽
16:20
18:30
20:40
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30
от 350 ₽
13:10
от 520 ₽
15:40
от 520 ₽
18:10
от 600 ₽
20:40
от 600 ₽
23:20
от 600 ₽
