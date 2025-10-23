Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:15 от 400 ₽ 20:55 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:40 от 670 ₽ 14:10 от 770 ₽ 16:45 от 870 ₽ 19:15 от 870 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
21:10 от 450 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:30 00:10
3D
13:20 21:50
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:20 22:30
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:20 14:50 19:20
Киноквартал
Ясенево
2D
17:35 22:00
3D
13:05 от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
20:55
3D
15:55
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:50 от 650 ₽ 13:20 от 850 ₽ 15:50 от 850 ₽ 18:20 от 1150 ₽ 20:50 от 1150 ₽ 23:20 от 1150 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:20 14:30 19:20
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:40 от 400 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:25 18:05
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:30 от 1500 ₽ 13:50 от 400 ₽ 16:50 от 2500 ₽ 19:45 от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
13:05 от 480 ₽ 18:30 от 560 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
14:40 от 480 ₽ 19:20 от 540 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
18:10 от 550 ₽
3D
13:40 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
11:20 от 440 ₽ 18:45 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:25 от 480 ₽ 13:45 от 590 ₽ 14:50 от 980 ₽ 16:05 от 640 ₽ 19:30 от 980 ₽
3D
12:30 от 900 ₽ 17:10 от 980 ₽ 20:45 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
23:00 от 710 ₽
3D
18:10 от 710 ₽ 20:35 от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:40 от 950 ₽ 21:20 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:40 от 500 ₽ 23:10 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:00 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:10 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:10 от 620 ₽ 23:30 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:20 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:45 от 380 ₽ 18:30 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:40 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:20 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:40 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
