Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Москве
27 октября 2025
Расписание сеансов Трон: Арес, 27 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:15
от 400 ₽
20:55
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:25
от 590 ₽
16:45
от 690 ₽
19:15
от 770 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
20:50
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:30
00:10
3D
13:20
21:50
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:20
22:30
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:20
14:50
19:20
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:50
от 650 ₽
13:20
от 850 ₽
15:50
от 850 ₽
18:20
от 950 ₽
20:50
от 950 ₽
23:20
от 950 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:20
14:30
19:20
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
13:50
от 400 ₽
19:45
от 600 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:15
от 950 ₽
19:00
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:40
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:00
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:10
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:10
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:50
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:45
от 380 ₽
18:30
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:40
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:10
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:40
от 500 ₽
