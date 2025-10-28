Меню
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Москве 28 октября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 28 октября 2025 в Москве

Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:15 от 400 ₽ 20:55 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:40 от 390 ₽ 14:10 от 390 ₽ 16:45 от 390 ₽ 19:15 от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
21:10 от 250 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:15 23:55
3D
21:35
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:20 22:30
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:50 от 650 ₽ 13:20 от 850 ₽ 15:50 от 850 ₽ 18:20 от 950 ₽ 20:50 от 950 ₽ 23:20 от 950 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:20 14:30 19:20
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
13:50 от 400 ₽ 19:45 от 600 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:15 от 950 ₽ 19:00 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:40 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:00 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:10 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:10 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:50 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:45 от 380 ₽ 18:30 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:40 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:10 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:40 от 500 ₽
