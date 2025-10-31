Меню
Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Москве 31 октября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 31 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 29 чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:55 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
14:50 от 770 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:05
Киноквартал
Ясенево
2D
18:05 23:20
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
18:30
3D
13:20 от 350 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:30 14:20 19:15
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
21:15
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
16:55 от 490 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
3D
17:30 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
18:05 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:25 от 480 ₽ 13:45 от 590 ₽ 14:40 от 980 ₽ 16:05 от 640 ₽ 19:50 от 980 ₽ 20:45 от 640 ₽
3D
12:20 от 900 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
3D
18:25 от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:25 от 1050 ₽ 21:40 от 1250 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:55 от 500 ₽ 23:20 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:50 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:40 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:50 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:40 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:30 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:40 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:20 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:55 от 500 ₽ 23:20 от 500 ₽
