Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:55
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
14:15
от 940 ₽
19:15
от 940 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:05
Киноквартал
Ясенево
2D
17:55
23:05
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:25
от 950 ₽
22:10
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:55
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:45
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:40
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:30
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:40
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:30
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:40
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:20
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:55
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
