Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Москве 4 ноября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 4 ноября 2025 в Москве

Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:55 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
14:15 от 940 ₽ 19:15 от 940 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:05
Киноквартал
Ясенево
2D
17:55 23:05
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:25 от 950 ₽ 22:10 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:55 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:45 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:40 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:30 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:40 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:30 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:40 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:20 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:55 от 650 ₽
