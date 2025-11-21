«Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года

Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео)

Хит на первом месте собрал 2 799 439 100 $: выбрали 3 самых кассовых фильма Marvel — они изменили киноиндустрию

В игре было иначе: сериал «Одни из нас» показал правдоподобное начало апокалипсиса — вот откуда появились зомби

Почему Джексон снял сначала «Властелин колец», а не «Хоббита»: хотел, но не получилось — дали всего $75 млн и отправили восвояси

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»