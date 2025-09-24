Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть

Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме

Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»

Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»

Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году

«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала

«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни

«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов

Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР