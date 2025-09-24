Меню
Фильмы
Супермен
Расписание сеансов Супермен, 2025 в Москве
24 сентября 2025
Расписание сеансов Супермен, 24 сентября 2025 в Москве
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
15:05
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:25
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
