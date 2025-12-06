Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
10 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 10 декабря 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Факты
Вся информация о мультфильме
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:15
от 340 ₽
12:40
от 340 ₽
15:05
от 430 ₽
17:30
от 499 ₽
19:55
от 499 ₽
22:20
от 510 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ
Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи
Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны
Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)
Наш «Крепкий орешек» и «Чарли Чаплин в юбке»: узнать Румянцеву в «Девчатах» – плевое дело, но что насчет этих 5 фильмов со звездой? (Тест)
Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете
Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах
Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?
«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей
Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий
«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667