Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
13 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 13 декабря 2025 в Москве
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 400 ₽
12:30
от 500 ₽
14:50
от 600 ₽
17:10
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
21:50
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 400 ₽
11:00
от 1000 ₽
12:30
от 550 ₽
13:20
от 1000 ₽
14:50
от 550 ₽
15:40
от 1400 ₽
17:10
от 720 ₽
18:00
от 1400 ₽
19:30
от 720 ₽
20:20
от 1400 ₽
21:50
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
от 300 ₽
12:30
от 480 ₽
14:50
от 480 ₽
17:10
от 550 ₽
19:30
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 400 ₽
12:30
от 600 ₽
14:50
от 600 ₽
17:10
от 720 ₽
19:30
от 720 ₽
21:50
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
от 400 ₽
12:30
от 450 ₽
14:50
от 450 ₽
17:10
от 580 ₽
19:30
от 580 ₽
21:50
от 580 ₽
Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове
