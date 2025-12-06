Меню
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 16 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 16 декабря 2025 в Москве

Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 от 400 ₽ 12:30 от 440 ₽ 14:50 от 440 ₽ 17:10 от 600 ₽ 19:30 от 600 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00 от 700 ₽ 11:40 от 400 ₽ 13:20 от 700 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 17:15 от 620 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:30 от 620 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 21:50 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 270 ₽ 12:30 от 300 ₽ 14:50 от 300 ₽ 17:10 от 450 ₽ 19:30 от 450 ₽ 21:50 от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 400 ₽ 12:30 от 500 ₽ 14:50 от 500 ₽ 17:10 от 600 ₽ 19:30 от 600 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 от 300 ₽ 12:30 от 400 ₽ 14:50 от 400 ₽ 17:10 от 520 ₽ 19:30 от 520 ₽ 21:50 от 520 ₽
