Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025

Стоило «Маше и Медведю» выложить «Секретную серию», как YouTube взорвался: за сутки — свыше полумиллиона просмотров

«Пандора еще никогда не казалась такой реальной»: «Аватар: Пламя и пепел» удался – критики называют этот фильм лучшим в серии

«Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

Отношения Оди и Майка в «Очень странных делах» идут к финалу — и это явно не про счастливый конец: дали горький намек в начале 5-го сезона

Просмотров в разы больше, чем у «Слова пацана»: этому драмеди удалось то, что так и не смог Крыжовников – 2 сезон уже не за горами

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)

«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)