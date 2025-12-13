Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 18 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 18 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 Завтра 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:30 от 359 ₽ 12:55 от 359 ₽ 15:20 от 459 ₽ 17:45 от 539 ₽ 20:10 от 539 ₽ 22:35 от 569 ₽
