Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 23 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 23 декабря 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 от 400 ₽ 12:30 от 440 ₽ 14:50 от 440 ₽ 17:10 от 600 ₽ 19:30 от 600 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00 от 700 ₽ 11:40 от 400 ₽ 13:20 от 700 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 16:35 от 520 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 620 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 21:20 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 270 ₽ 12:30 от 300 ₽ 14:50 от 300 ₽ 17:10 от 450 ₽ 19:30 от 450 ₽ 21:50 от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 400 ₽ 12:30 от 500 ₽ 14:50 от 500 ₽ 17:10 от 600 ₽ 19:30 от 600 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 от 300 ₽ 12:30 от 400 ₽ 14:50 от 400 ₽ 17:10 от 520 ₽ 19:30 от 520 ₽ 21:50 от 520 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Дело семейное
Дело семейное
2025, США, комедия, криминал, драма
