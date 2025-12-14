Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
24 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 24 декабря 2025 в Москве
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 400 ₽
12:30
от 440 ₽
14:50
от 440 ₽
17:10
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
21:50
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 400 ₽
11:00
от 700 ₽
12:30
от 400 ₽
13:20
от 700 ₽
14:50
от 400 ₽
15:40
от 1000 ₽
17:10
от 620 ₽
18:00
от 1200 ₽
19:30
от 620 ₽
20:20
от 1200 ₽
21:50
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
от 270 ₽
12:30
от 300 ₽
14:50
от 300 ₽
17:10
от 450 ₽
19:30
от 450 ₽
21:50
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 400 ₽
12:30
от 500 ₽
14:50
от 500 ₽
17:10
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
21:50
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
от 300 ₽
12:30
от 400 ₽
14:50
от 400 ₽
17:10
от 520 ₽
19:30
от 520 ₽
21:50
от 520 ₽
