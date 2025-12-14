Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме

Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара

На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм

Лагашкин и Робак хороши лишь в комедиях? Как бы не так: после финала этого детектива зрители рыдали в три ручья

Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+

Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли

Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)

«Для детей – очень опасный посыл»: что не так со «Зверополисом 2»? На Западе мульт обвинили во всех смертных грехах

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»