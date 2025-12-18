В 2025 году Панфилов сменил привычный образ опера из «Пса» и «Лихача»: в этом сериале показал себя с другой стороны

Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»

Лучше пересмотреть Гайдая: «юмор примитивный, актеры не играют, а мучаются на экране» — это все о «Невероятных приключениях Шурика» с рейтингом 5,2

После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

Не верьте критикам, 70% свежести не приговор: «Аватар 3» — лучший фильм серии

Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов

Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик

Сюжет «Такси 3» Бессон подсмотрел в советской хронике: банду Дедов Морозов поймал ребенок