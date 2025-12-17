За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего

Это не «Вампиры средней полосы», но тоже смешно: почему стоит ждать комедию «Несвятая Валентина» — особенно если соскучились по Калюжному

Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого

«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки

Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)

«В нем есть буквально все»: лучшим сериалом в истории Фриман считает вовсе не «Шерлока» – драма «помогла» актеру стать Ватсоном

Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно

Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче

Готовим «картофель тушеный с черносливом» из «Девчат»: так вкусно, что не грех и на новогодний стол поставить

Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4