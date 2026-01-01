Почему звезда «Великолепного века» жалеет о съемках в сериале: на Узерли лежит «проклятие Хюррем»?

ИИ придумал хоррор-серию для «Смешариков»: держит в страхе даже во время просмотра титров

Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон

Продолжение «Ивана Васильевича» в кинотеатрах СССР показывать не стали: а ведь там Шурик, машина времени и… Трус с Бывалым

Дело было не только в золоте: смысл «Свой среди чужих..» Михалкова годами понимали неправильно — и черно-белые кадры ни при чем

Наш ответ «Ганнибалу»: российский сериал про маньяка назвали лучшим из криминальных за последнее время — и это не «Фишер»

Забудьте уже про Бондиану: в топ-3 лучших шпионских фильма вошли и другие хиты – у № 2 рейтинг 8+, а у №3 есть «Оскар»

Сняли за 4,5 млн, заработали в 10 раз больше: этот жутко страшный, смешной и изобретательный фильм открыл миру режиссера «Орудий»

Говорят, Кремль — ненастоящий: а вы знали, что замок из «Ивана Васильевича» построили уже после смерти Грозного?

Купер всё-таки погиб в самом начале: в NASA случайно подтвердили одну из самых кошмарных теорий об «Интерстелларе»