Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 17 января 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 17 января 2026 в Москве

Вся информация о мультфильме
чт 15 пт 16 сб 17
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:15 20:10
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:55 19:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:35 20:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:25 17:50 20:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:00 17:20 19:40
