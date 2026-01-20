Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 25 января 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 25 января 2026 в Москве

Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10 17:00 от 450 ₽ 19:20 от 550 ₽
3D
12:25 от 350 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:20 от 740 ₽ 17:30 от 790 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:40 от 650 ₽ 19:25
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 от 500 ₽ 14:50 от 600 ₽ 20:00 от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:30 от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:30 от 500 ₽ 13:40 от 900 ₽ 16:10 от 700 ₽ 18:20 от 1100 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 14:50 от 500 ₽ 18:25 от 1500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 400 ₽ 14:50 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:45 от 500 ₽ 13:00 от 600 ₽ 15:20 от 700 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
13:40 от 440 ₽ 18:15 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20 от 500 ₽ 14:30 от 600 ₽ 17:00 от 800 ₽ 19:40 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20 от 400 ₽ 14:55 от 500 ₽ 19:40 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10 от 500 ₽ 14:55 от 650 ₽ 20:00 от 750 ₽
