Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
1 февраля 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 1 февраля 2026 в Москве
Вся информация о мультфильме
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
14:15
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:10
от 740 ₽
17:30
от 790 ₽
3D
14:40
от 1800 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:25
от 500 ₽
15:05
от 750 ₽
20:10
от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:25
от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:40
от 900 ₽
16:10
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20
от 400 ₽
15:00
от 700 ₽
19:40
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:20
от 400 ₽
15:00
от 600 ₽
19:50
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:45
от 500 ₽
13:00
от 600 ₽
15:20
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:10
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20
от 500 ₽
12:30
от 600 ₽
14:55
от 600 ₽
17:00
от 800 ₽
20:00
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20
от 400 ₽
15:00
от 600 ₽
19:40
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
14:50
от 650 ₽
20:00
от 750 ₽
