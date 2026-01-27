Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 4 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 4 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 27 Завтра 28 чт 29 пт 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:10 от 470 ₽ 13:40 от 570 ₽
3D
18:30 от 1420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:40 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:25 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:40 от 500 ₽ 16:10 от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20 от 400 ₽ 15:00 от 500 ₽ 19:40 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:20 от 300 ₽ 15:00 от 450 ₽ 19:50 от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:45 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 15:20 от 500 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:10 от 440 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
12:20 от 500 ₽ 14:40 от 500 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:40 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20 от 400 ₽ 15:00 от 500 ₽ 19:40 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10 от 400 ₽ 14:50 от 400 ₽ 20:00 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше