Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 13 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 13 февраля 2026 в Москве

Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:50 19:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:20 17:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:20 17:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:45 19:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:00
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:50 20:00
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
