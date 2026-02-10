Меню
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 15 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 15 февраля 2026 в Москве

Вся информация о мультфильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:50 от 600 ₽ 19:30 от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:40 от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:20 от 500 ₽ 17:00 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:20 от 500 ₽ 17:10 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:30 от 340 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:45 от 600 ₽ 19:20 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:40 от 500 ₽ 15:00 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:50 от 650 ₽ 20:00 от 750 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
