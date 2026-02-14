Меню
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 19 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 19 февраля 2026 в Москве

Вся информация о мультфильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:30 20:10
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:35
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:00
