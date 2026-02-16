Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 21 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 21 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:50 20:10
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:35
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:10
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:50 20:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
