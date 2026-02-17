Меню
Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
23 февраля 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 23 февраля 2026 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:50
от 600 ₽
20:10
от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:30
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:35
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:25
от 500 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:30
от 340 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:15
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:10
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:55
от 650 ₽
20:10
от 750 ₽
