Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 24 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 24 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:50 от 500 ₽ 20:10 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:30 от 450 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:30 от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:25 от 350 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:30 от 340 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:10 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:55 от 400 ₽ 20:10 от 600 ₽
