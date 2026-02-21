Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 26 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 26 февраля 2026 в Москве

Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:10
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:25
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:50
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:10 17:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
15:05
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
