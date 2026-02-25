Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
3 марта 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 3 марта 2026 в Москве
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:30
от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
16:00
от 370 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:40
от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:10
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:25
от 350 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
12:10
от 220 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:50
от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:25
от 400 ₽
16:55
от 500 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:05
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
