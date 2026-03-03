Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 5 марта 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 5 марта 2026 в Москве

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:15 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
12:15 от 440 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:50 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:35 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
18:25 от 600 ₽
