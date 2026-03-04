Меню
Зверополис 2
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
8 марта 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 8 марта 2026 в Москве
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
14:10
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:15
от 300 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:20
от 650 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
10:30
от 390 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:10
от 480 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
14:55
от 750 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:15
от 750 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
12:15
от 440 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:50
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:10
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
18:25
от 750 ₽
