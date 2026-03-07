Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
12 марта 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 12 марта 2026 в Москве
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
2D
10:10
11:20
12:25
12:55
14:40
16:05
16:55
18:20
19:10
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
11:20
12:25
13:35
14:40
15:50
16:55
19:10
20:20
21:25
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20
11:30
12:30
13:40
14:40
16:50
19:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
11:20
12:25
13:35
14:40
16:55
18:25
19:10
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
12:25
14:40
16:55
19:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
12:25
12:50
14:40
16:55
19:10
21:25
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
12:25
13:10
14:40
16:55
19:10
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10
11:10
12:25
12:55
13:25
14:40
15:40
16:55
17:55
19:10
21:25
