Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 13 марта 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 13 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 10:50 11:20 12:25 14:40 16:05 16:55 18:20 19:10
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 11:20 12:25 13:35 14:40 15:50 16:55 19:10 20:20 21:25
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20 11:30 13:40 15:30 17:40 19:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 12:25 13:45 16:00 17:25 18:15 20:30
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 12:25 14:40 16:55 19:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 12:25 12:50 14:40 16:55 19:10 21:25
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 12:25 13:10 14:40 16:55 19:10
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10 11:10 12:25 12:55 13:25 14:40 15:40 16:55 17:55 19:10 21:25
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он
Матвеев встретил «реального Стрелецкого» из «Триггера» и чуть не бросил работу: «Я многое переосмыслил»
Prime Video замахнулся на культовый фильм и не прогадал: это один из самых лучших шпионских сериалов десятилетия
8 000 000 просмотров за сутки: старый российский фильм в США внезапно стал популярнее новых «Мстителей» и «Игры престолов»
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
«Отменили» на 20 лет, но было слишком поздно: как советская цензура обломала зубы о «Тимура и его команду»
Старые герои исчезли — 15 лет коту под хвост: «Астрал» полностью меняет курс франшизы — с новыми демонами и шансом на кроссовер
«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал
В СССР было 2 Д’Артаньяна, но Караченцова в роли гасконца забыли: много пел, ходил без сапог
Один кадр, одна причёска, пять фильмов: сможете вспомнить кинохиты СССР по сценам с парикмахерами? (тест)
Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в бикини
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше