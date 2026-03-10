Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 14 марта 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 14 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 11:20 12:25 12:55 14:40 16:05 16:55 18:20 19:10
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 11:20 12:25 13:35 14:40 15:50 16:55 19:10 20:20 21:25
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20 11:30 12:30 13:40 14:40 16:50 19:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 11:20 12:25 13:35 14:40 16:55 18:25 19:10
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 12:25 14:40 16:55 19:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 12:25 12:50 14:40 16:55 19:10 21:25
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 12:25 13:10 14:40 16:55 17:40 19:10
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10 11:10 12:25 12:55 13:25 14:40 15:40 16:55 17:55 19:10 21:25
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
