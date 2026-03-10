Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 15 марта 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 15 марта 2026 в Москве

Киноквартал
Ясенево
2D
14:10 от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:10 от 300 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:25 от 650 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 от 500 ₽ 11:20 от 1000 ₽ 12:25 от 600 ₽ 12:55 от 600 ₽ 14:40 от 600 ₽ 16:05 от 1400 ₽ 16:55 от 750 ₽ 17:50 от 750 ₽ 18:20 от 1400 ₽ 19:10 от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 от 500 ₽ 11:20 от 700 ₽ 12:25 от 600 ₽ 13:35 от 900 ₽ 14:40 от 700 ₽ 15:50 от 1300 ₽ 16:55 от 800 ₽ 19:10 от 800 ₽ 20:20 от 1300 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:30 от 600 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 600 ₽ 16:50 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 11:20 от 1000 ₽ 12:25 от 550 ₽ 13:35 от 1000 ₽ 14:40 от 550 ₽ 16:55 от 720 ₽ 18:25 от 1500 ₽ 19:10 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 400 ₽ 12:25 от 500 ₽ 14:40 от 500 ₽ 16:55 от 600 ₽ 19:10 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40 от 500 ₽ 12:50 от 600 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:10 от 700 ₽ 19:20 от 700 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 500 ₽ 12:25 от 600 ₽ 14:40 от 600 ₽ 16:55 от 800 ₽ 17:35 от 800 ₽ 19:10 от 800 ₽ 21:30 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 от 400 ₽ 12:25 от 500 ₽ 13:10 от 500 ₽ 14:40 от 500 ₽ 16:55 от 650 ₽ 17:40 от 650 ₽ 19:10 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10 от 500 ₽ 11:10 от 800 ₽ 12:25 от 650 ₽ 12:55 от 650 ₽ 13:25 от 1100 ₽ 14:40 от 650 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 16:55 от 750 ₽ 17:55 от 1500 ₽ 19:10 от 750 ₽ 21:25 от 750 ₽
