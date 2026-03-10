Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
15 марта 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 15 марта 2026 в Москве
Киноквартал
Ясенево
2D
14:10
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:10
от 300 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:25
от 650 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10
от 500 ₽
11:20
от 1000 ₽
12:25
от 600 ₽
12:55
от 600 ₽
14:40
от 600 ₽
16:05
от 1400 ₽
16:55
от 750 ₽
17:50
от 750 ₽
18:20
от 1400 ₽
19:10
от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 500 ₽
11:20
от 700 ₽
12:25
от 600 ₽
13:35
от 900 ₽
14:40
от 700 ₽
15:50
от 1300 ₽
16:55
от 800 ₽
19:10
от 800 ₽
20:20
от 1300 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20
от 500 ₽
11:30
от 500 ₽
12:30
от 600 ₽
13:40
от 900 ₽
14:40
от 600 ₽
16:50
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 400 ₽
11:20
от 1000 ₽
12:25
от 550 ₽
13:35
от 1000 ₽
14:40
от 550 ₽
16:55
от 720 ₽
18:25
от 1500 ₽
19:10
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
от 400 ₽
12:25
от 500 ₽
14:40
от 500 ₽
16:55
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40
от 500 ₽
12:50
от 600 ₽
15:00
от 700 ₽
17:10
от 700 ₽
19:20
от 700 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
12:25
от 600 ₽
14:40
от 600 ₽
16:55
от 800 ₽
17:35
от 800 ₽
19:10
от 800 ₽
21:30
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
от 400 ₽
12:25
от 500 ₽
13:10
от 500 ₽
14:40
от 500 ₽
16:55
от 650 ₽
17:40
от 650 ₽
19:10
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
11:10
от 800 ₽
12:25
от 650 ₽
12:55
от 650 ₽
13:25
от 1100 ₽
14:40
от 650 ₽
15:40
от 1200 ₽
16:55
от 750 ₽
17:55
от 1500 ₽
19:10
от 750 ₽
21:25
от 750 ₽
