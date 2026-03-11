Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве 17 марта 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 17 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 от 400 ₽ 11:20 от 700 ₽ 12:25 от 500 ₽ 12:55 от 500 ₽ 14:40 от 500 ₽ 16:05 от 1100 ₽ 16:55 от 500 ₽ 18:20 от 1300 ₽ 19:10 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 от 500 ₽ 11:20 от 700 ₽ 12:25 от 500 ₽ 13:35 от 700 ₽ 14:40 от 500 ₽ 15:50 от 700 ₽ 16:55 от 500 ₽ 19:10 от 650 ₽ 20:20 от 1200 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20 от 400 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:30 от 450 ₽ 13:40 от 500 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:50 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 11:20 от 800 ₽ 12:15 от 400 ₽ 13:35 от 800 ₽ 16:55 от 520 ₽ 18:25 от 1300 ₽ 19:10 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 300 ₽ 12:25 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽ 16:55 от 450 ₽ 19:10 от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40 от 400 ₽ 12:50 от 400 ₽ 15:00 от 500 ₽ 17:10 от 600 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 500 ₽ 12:25 от 500 ₽ 12:50 от 500 ₽ 14:40 от 500 ₽ 16:55 от 600 ₽ 19:10 от 700 ₽ 21:30 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 12:25 13:10 от 400 ₽ 14:40 16:55 19:10
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10 от 400 ₽ 11:10 от 600 ₽ 12:25 от 400 ₽ 12:55 от 400 ₽ 13:25 от 700 ₽ 14:40 от 400 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 16:55 от 500 ₽ 17:55 от 1300 ₽ 19:10 от 600 ₽ 21:25 от 600 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше