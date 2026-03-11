Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Москве
17 марта 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 17 марта 2026 в Москве
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10
от 400 ₽
11:20
от 700 ₽
12:25
от 500 ₽
12:55
от 500 ₽
14:40
от 500 ₽
16:05
от 1100 ₽
16:55
от 500 ₽
18:20
от 1300 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 500 ₽
11:20
от 700 ₽
12:25
от 500 ₽
13:35
от 700 ₽
14:40
от 500 ₽
15:50
от 700 ₽
16:55
от 500 ₽
19:10
от 650 ₽
20:20
от 1200 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20
от 400 ₽
11:30
от 500 ₽
12:30
от 450 ₽
13:40
от 500 ₽
14:40
от 450 ₽
16:50
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 400 ₽
11:20
от 800 ₽
12:15
от 400 ₽
13:35
от 800 ₽
16:55
от 520 ₽
18:25
от 1300 ₽
19:10
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
от 300 ₽
12:25
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
16:55
от 450 ₽
19:10
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40
от 400 ₽
12:50
от 400 ₽
15:00
от 500 ₽
17:10
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
12:50
от 500 ₽
14:40
от 500 ₽
16:55
от 600 ₽
19:10
от 700 ₽
21:30
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
12:25
13:10
от 400 ₽
14:40
16:55
19:10
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10
от 400 ₽
11:10
от 600 ₽
12:25
от 400 ₽
12:55
от 400 ₽
13:25
от 700 ₽
14:40
от 400 ₽
15:40
от 1000 ₽
16:55
от 500 ₽
17:55
от 1300 ₽
19:10
от 600 ₽
21:25
от 600 ₽
