Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Франкенштейн Расписание сеансов Франкенштейн, 2025 в Москве 11 ноября 2025

Расписание сеансов Франкенштейн, 11 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Франкенштейн»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
16:50 от 2400 ₽ 20:05 от 770 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
21:05
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
Никакая она не Антонина! Всю жизнь ошибались: как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата»
Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100%
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов
«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»
«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
Олегу Меньшикову – 65! Чем не повод проверить, все ли вы помните о Костике и других героях «Покровских ворот»? (тест)
Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры
«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира
Если не зашел 4-й сезон «Ведьмака»: переключитесь на 8 других сериалов – мистики предостаточно, а рейтинги не ниже 7.2
«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше