Этот момент я ждала полгода: в «Клюквенном щербете» Ишил наконец разоблачат — но смертей будет много

Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы

Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)

Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками

«В деревне помирать-то легче»: этот советский фильм с Боярским видели единицы, зато песни оттуда россияне напевают до сих пор

Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк

«Я заблокирован»: какой пароль был у Ирен Адлер в «Шерлоке» – и почему вы многое потеряли, глянув эту серию в дубляже

Автор «Ганнибала» снова творит — и снова с Мадсом Миккельсеном: новинка получила 93% свежести на RT и скоро выходит в кино

«Могу пересказать по кадрам фильм…»: эти 5 военных драм СССР хвалят Бандерас и Спилберг – угадаете их по рецензиям?