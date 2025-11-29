Меню
Киноафиша Фильмы Франкенштейн Расписание сеансов Франкенштейн, 2025 в Москве 29 ноября 2025

Расписание сеансов Франкенштейн, 29 ноября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
21:30 от 940 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
18:50
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
21:25 от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
16:50 от 850 ₽ 19:45 от 850 ₽ 22:35 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:35 от 900 ₽ 14:30 от 980 ₽ 18:25 от 980 ₽ 19:45 от 980 ₽ 21:35 от 980 ₽
