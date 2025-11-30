С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили

НТВ снова обходит конкурентов: канал выпускает больше премьер, чем Первый и «Россия 1» вместе взятые

15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны

У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо

«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

«Попытка срубить бабок»: первый тизер перезапуска «Клиники» вызвал у фанатов странные чувства — опасений стало еще больше

Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)