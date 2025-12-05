Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Франкенштейн Расписание сеансов Франкенштейн, 2025 в Москве 5 декабря 2025

Расписание сеансов Франкенштейн, 5 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Франкенштейн»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
12:30 от 640 ₽ 15:35 от 740 ₽ 17:20 от 2400 ₽ 18:45 от 740 ₽ 21:50 от 740 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
20:00 от 490 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
20:55 от 750 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
21:45 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
14:35 от 980 ₽ 19:35 от 980 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Думали, что ваши семейные встречи сложные? Смотрите «Праздники» с Ароновой 15 декабря на ТНТ — поймете, что у вас еще цветочки (трейлер)
Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025
Тест «Лепота!»: угадайте героя «Ивана Васильевича» по цитате... или слабо?
Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове
«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)
От русского офицера до лицензии на убийство – один шаг: вот кто станет новым Джеймсом Бондом (нам дали Крейга 2.0)
Где снимали сцены с пустыней для фильма «Кин-дза-дза!»: Плюк пришлось собирать по частям – все они были в СССР
Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)
Отношения Оди и Майка в «Очень странных делах» идут к финалу — и это явно не про счастливый конец: дали горький намек в начале 5-го сезона
«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)
Лучшим фильмом XXI века Тарантино назвал военную драму от Ридли Скотта: россияне ее окрестили «голливудской жвачкой» и «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше