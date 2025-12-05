Думали, что ваши семейные встречи сложные? Смотрите «Праздники» с Ароновой 15 декабря на ТНТ — поймете, что у вас еще цветочки (трейлер)

Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025

Тест «Лепота!»: угадайте героя «Ивана Васильевича» по цитате... или слабо?

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)

От русского офицера до лицензии на убийство – один шаг: вот кто станет новым Джеймсом Бондом (нам дали Крейга 2.0)

Где снимали сцены с пустыней для фильма «Кин-дза-дза!»: Плюк пришлось собирать по частям – все они были в СССР

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)

Отношения Оди и Майка в «Очень странных делах» идут к финалу — и это явно не про счастливый конец: дали горький намек в начале 5-го сезона

«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)