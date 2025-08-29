Меню
Фильмы
Лило и Стич
Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве
29 августа 2025
Расписание сеансов Лило и Стич, 29 августа 2025 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:05
от 510 ₽
13:30
от 590 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
11:45
15:55
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:05
от 240 ₽
17:10
от 340 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:25
от 290 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:05
от 390 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:20
от 370 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
10:40
от 390 ₽
14:30
от 1700 ₽
17:00
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
11:15
от 390 ₽
13:20
от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30
от 420 ₽
11:50
от 480 ₽
13:30
от 590 ₽
15:05
от 640 ₽
16:35
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
16:20
от 630 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Никто 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик
