Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве 31 августа 2025

Расписание сеансов Лило и Стич, 31 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:05 от 570 ₽ 13:30 от 750 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
15:25 от 650 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
18:05 от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:05 от 300 ₽ 17:10 от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:40 от 280 ₽ 13:00 от 430 ₽ 15:20 от 500 ₽ 17:40 от 500 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20 от 370 ₽ 12:40 от 510 ₽ 15:00 от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00 от 540 ₽ 13:20 от 540 ₽ 15:40 от 580 ₽ 18:00 от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:50 от 390 ₽ 13:15 от 550 ₽ 15:35 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:55 от 470 ₽ 13:15 от 670 ₽ 15:35 от 720 ₽ 18:00 от 720 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:20 от 550 ₽ 13:40 от 550 ₽ 16:00 от 600 ₽ 18:20 от 600 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:25 от 350 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:05 от 490 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:20 от 470 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
10:40 от 390 ₽ 14:30 от 1700 ₽ 17:00 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
10:50 от 340 ₽ 13:20 от 850 ₽ 15:00 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30 от 420 ₽ 11:50 от 480 ₽ 13:30 от 590 ₽ 15:05 от 640 ₽ 16:35 от 640 ₽
