Киноафиша
Фильмы
Лило и Стич
Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве
31 августа 2025
Расписание сеансов Лило и Стич, 31 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Лило и Стич»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:05
от 570 ₽
13:30
от 750 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
15:25
от 650 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
18:05
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:05
от 300 ₽
17:10
от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:40
от 280 ₽
13:00
от 430 ₽
15:20
от 500 ₽
17:40
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20
от 370 ₽
12:40
от 510 ₽
15:00
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00
от 540 ₽
13:20
от 540 ₽
15:40
от 580 ₽
18:00
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:50
от 390 ₽
13:15
от 550 ₽
15:35
от 600 ₽
18:00
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:55
от 470 ₽
13:15
от 670 ₽
15:35
от 720 ₽
18:00
от 720 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:20
от 550 ₽
13:40
от 550 ₽
16:00
от 600 ₽
18:20
от 600 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:25
от 350 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:05
от 490 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:20
от 470 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
10:40
от 390 ₽
14:30
от 1700 ₽
17:00
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
10:50
от 340 ₽
13:20
от 850 ₽
15:00
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30
от 420 ₽
11:50
от 480 ₽
13:30
от 590 ₽
15:05
от 640 ₽
16:35
от 640 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад
