Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве 1 сентября 2025

Расписание сеансов Лило и Стич, 1 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:05 от 490 ₽ 13:30 от 570 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
15:25
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
11:45 15:55
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:40 от 230 ₽ 13:00 от 390 ₽ 15:20 от 390 ₽ 17:40 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20 от 290 ₽ 12:40 от 350 ₽ 15:00 от 410 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00 от 360 ₽ 13:20 от 420 ₽ 15:40 от 420 ₽ 18:00 от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:50 от 300 ₽ 13:15 от 430 ₽ 15:35 от 430 ₽ 18:00 от 490 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:55 от 350 ₽ 13:15 от 520 ₽ 15:35 от 520 ₽ 18:00 от 600 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:20 от 360 ₽ 13:40 от 430 ₽ 16:00 от 430 ₽ 18:20 от 490 ₽
Летний кинотеатр Mori Cinema г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
2D
19:45 от 800 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:20 от 360 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме
