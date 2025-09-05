Меню
Фильмы
Лило и Стич
Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве
5 сентября 2025
Расписание сеансов Лило и Стич, 5 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
12:20
от 590 ₽
16:20
от 690 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:10
от 330 ₽
13:30
от 420 ₽
15:50
от 420 ₽
18:10
от 500 ₽
20:30
от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30
от 290 ₽
12:50
от 360 ₽
15:10
от 420 ₽
17:30
от 420 ₽
19:50
от 580 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:40
от 300 ₽
13:00
от 430 ₽
15:20
от 430 ₽
17:40
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:35
от 630 ₽
